【セール 登場から人気沸騰】 Key2 BlackBerry 国内版 SIMフリー 64GB スマートフォン本体

ビッグカメラで購入した国内版SIMフリーです。

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約2年使用後は保管していました。

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液晶にはフィルム装着、本体にはケース装着を

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本体のみになります。

商品の情報 ブランド ティーシーエルコミュニケーション 商品の状態 傷や汚れあり

ビッグカメラで購入した国内版SIMフリーです。約2年使用後は保管していました。液晶にはフィルム装着、本体にはケース装着をしていましたが、キーボード及び角等にスレがあります。液晶は綺麗な状態です。本体のみになります。

商品の情報 ブランド ティーシーエルコミュニケーション 商品の状態 傷や汚れあり

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