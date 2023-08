【★大感謝セール】 トイズマッコイ A-2 フライトジャケット レザージャケット

昨年、購入したものの着る機会がない事に気づいてしまいました。

SAINT LAURENT PARIS エディ期 16SS フリンジジャケット

試着のみで外での着用はありません。

247,500 最新定価

メルカリが手数料で23,800円と送料1000円越えの為値下げご勘弁下さい!手元20キープさせて下さい。

TMJ2237 スティーブ・マックイーン Steve McQueenジャケット メンズ TOYS McCOY A2 レザージャケット 新品 岡本 博 アメカジ

サイズ実寸

----- /身幅 /着丈 /袖丈 /肩幅

44(XXL) 58cm 65cm 92cm 48cm

(平置きで測っています)

身幅:脇下約5cmのところを測っています。

着丈:えり下の縫い目から、一番下の裾口まで。

袖丈:えりの中心から袖先まで測っています。

肩幅:左肩から右肩まで直線で測っています。

素材

表地:馬革(Genuine Leather Horsehide 本革ホースハイド)

裏地:綿100% コットンブロードクロス

タンニング:ベジタブルクロームコンビ

フィニッシュ:ピグメント

ジッパー:War Time TALON

状態

ほぼ新品です Made in Japan 日本製

TOYS McCOY(トイズマッコイ)のA-2フライトジャケット(メンズ レザージャケット ミリタリージャケット)です。

この製品は、映画「The Great Escape ザ・グレートエスケープ(大脱走)」の劇中で、Steve McQueen as Captain V. Hilts(スティーブマックイーン / キャプテンVヒルツ)が着用したA-2の復刻モデルです。ビンテージミリタリーウェアの要素を随所に盛り込みつつも、現代的なシルエット・縫製を取り入れ、カジュアルのテイストをプラスした街着として洗練されたファッショナブルなデザインに仕上げられてい

カラー···ブラウン

素材···本革

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド トイズマッコイ 商品の状態 新品、未使用

