■ブランド

■商品名

イントレチャートハンドル キャンバス × レザー切替 大き目 トートバッグ メンズ

■ブランド説明 -Brand-

イタリアの伝統の革製品作りの技術を活かしながらもカジュアルで機能的なアイテムを提案するブランド「BOTTEGA VENETA」。1966年、イタリア、ヴィチェンチァでモルテード夫妻により創業し、ヴェネト州の伝統的な革製品作りの技術を現代風にアレンジして、ボッティガ(工房)に取り入れました。手作業による滑らかなめし革の皮ひもを編む「イントレチャート」という手法の元祖であり世界中で愛されております。日本では2002年に青山店が、2007年には銀座店がオープンしております。

■詳細

キャンバスにレザーがアクセントになったトートバッグです。大き目サイズで荷物の多いお出かけにも便利なサイズのお品物でございます。

■素材

キャンバス×レザー

■カラー

ブラウン ✖️ ブラック

■サイズ

H約38cm×W約36cm×D約14cm

持ち手:約60cm

■仕様

メイン1、内ポケット2

メイン開閉はオープンです。

TO306-115*1.15

■ コンディション

ランクB

・通常の使用感です大きなダメージのないUSEDのお品物です

AACD日本流通自主管理協会

ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場で購入です。

100%正規品になりますのでご安心ください。

※万全の検品はしておりますが、USED品でございますので、神経質な方のご入札はご遠慮下さい。

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

