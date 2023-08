【初売り】 スラムダンク 作者 作品 バカボンド 侍 フラワー ピンバッチ フルコンプリート バッジ

スラムダンク 作者 作品 バカボンド 侍 フラワー ピンバッチ フルコンプリート

宮本武蔵 佐々木小次郎

slam dunk author work vakabond samurai flower pin batch full complete

珍しい flower ピンズ バッジ バカボンド

15種 でフルコンプリート だったかと思います

※ 全て当方未開封未使用ですが、1つ バーコード カード シール 無しでした

→やや傷や汚れありとしておきます

1 ) スラムダンク 作者 作品 バカボンド 侍 フラワー ピンバッチ フルコンプリート

当方未使用

宮本 武蔵

佐々木 小次郎

沢庵

ドクロ

カエル

胤栄

石舟斎

清十郎

風木

ガショウくん

又八

経年劣化画像参照

映画 2022年 THE FIRST SLAM DUNK で話題のスラムダンク

約30年の経年劣化がありますので、写真参照して下さい

写真参照

※当時物で袋入りであっても、一度人の手に渡っているので、経年劣化も考慮して下さい。

※写真をよくご確認の上、商品の性質なども含めてご理解頂ける方

#スラムダンク

#作者

#作品

#バカボンド

#flower

#バッジ

#グッズ

・一度人の手に渡った商品であることを、ご理解頂ける方希望します

・神経質な方はお控え下さい

※上記を免責事項とさせて頂きま

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

