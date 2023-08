現在高騰中のCP5のカードのまとめ売りです。キズあり特価。フルアートのカードは比較的傷が少ないと思います。全て1st Editionです。状態は写真を見て判断お願いいたします。

購入前プロフ必読。即購入OK。早い者勝ちです。

カードは、濡れ折れ対策をして匿名配送で発送いたします。トラブル防止のため、購入者様都合での返品交換は不可とさせていただきます。

ご要望・ご質問はコメント欄にお気軽に。

アルセウス

セレビィ

マギアナ

ケルディオ

ビクティニ

ミュウ

シェイミ

ダークライ

ジガルデ

スイクン

イベルタル

ゼルネアス

マナフィ

ゲノセクト

ホワイトキュレム

メロエッタ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

