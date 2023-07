都内で by UPstreet y's コットンスリムパンツ living for カジュアルパンツ

ヨウジヤマモト Cotton Slim gusset pants

快適な着心地とデザイン性を兼ね備えたオールブラックのシンプルなパターンのパンツ。

薄手の生地は柔らかく馴染みやすい上質な綿素材を使用しています。

股下のマチで楽な履き心地ながらスッキリしたきれい目なシルエットです。

100% COTTON

Made in Japan

ウエスト74〜97cm

ヒップ101cm

もも周り68cm

股上29cm

股下65.5cm

裾周り35cm

ヨウジヤマモトオンラインストアで購入。

商品タグあり。

数回着用しましたが目立った傷や汚れはございません。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ワイズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

