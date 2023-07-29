うのにもお得な情報満載！ エムピウ　ミッレフォッリエp25 折り財布

【商品名】エムピウ ミッレフォッリエ II P25

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【サイズ】幅110、直径85、厚み25、重量：100g

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【カラー】tabacco×beige

【COACH】財布

【商品の状態】新品未使用

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【付属品】箱・ギャランティーカード(正規品保証書)

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m+ millefoglie II P25

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タバコベージュです。

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長く使いエイジングを楽しみたい方はぜひ。

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容量は以下の通りとなります。

ボッディガベネタのドット柄財布

・お札10枚

MONTBLANC（モンブラン）

・コイン大小15枚

ルイヴィトン モノグラム 折り財布 ポルト ビエ6 カルトクレディ M60929

・カード類15枚程度が収納可能です。

商品の情報 ブランド エムピウ 商品の状態 新品、未使用

【商品名】エムピウ ミッレフォッリエ II P25【サイズ】幅110、直径85、厚み25、重量：100g【カラー】tabacco×beige【商品の状態】新品未使用【付属品】箱・ギャランティーカード(正規品保証書) m+ millefoglie II P25 タバコベージュです。長く使いエイジングを楽しみたい方はぜひ。容量は以下の通りとなります。・お札10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程度が収納可能です。

商品の情報 ブランド エムピウ 商品の状態 新品、未使用

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