【楽天スーパーセール】 CONVERSE TimeLine ONE STAR J VTG addict スニーカー

新品未使用品

サイズ: 27cm us8.5

カラー:ブラック

限定ラインTimeLineのワンスター。

1990年代に展開していたキャンバス仕様のワンスターを国産モデルで再現。

星の意匠が入ったトウガード、小さめのサイドの星、鋭角に落ちている羽根のパターン、腰補強布を押さえるステッチの向き、「ONE★STAR」表記の厚みのある大きめなヒールラベル、アッパー同色ハトメなど、ディテールを忠実に再現。

カートンは当時のデザインをベースにした特別仕様。

ブラックの1カラー展開。

織りの異なるスペアシューレースが付属。

ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。

神経質な方の購入はご遠慮下さい。

あくまでも素人保管であること、また中古品であることをご理解の上、ご検討願います。

購入後のクレーム、返品は受け付けません。

CONVERSE ADDICT

CHUCK TAYLOR CHUCKTAYLOR

CT70 ALL STAR ALLSTAR JACK PURCELL

CONS ONE STAR コンバース タイムライン

コンバースアディクト アディクト

チャックテイラー オールスター

ジャックパーセル ワンスター レザー

Japan j 日本 日本製 ワンスターローファー

New balance ニューバランス Nike ナイキ adidas

アディダス vans バンズ

#CONVERSEADDICT #CONVERSE

#コンバースアディクト #アディクト

#CHUCKTAYLOR #チャックテイラー

comoli auralee Nハリウッド

メインカラー···ホワイト、ブラック

人気モデル···converse ワンスター

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

