優れた品質 ヘドン　プラスティック　コレクティブルズ　ファーストエディション ルアー用品

ヘドン プラスティック コレクティブルズ ファーストエディション

ブラックバス バス 釣り バラ売り可 ケース付き



ヨーヅリアオリーq RS 3.5号 廃盤レア



クリックス プロスペック 鹿児島限定カラー

ヘドンのプラスティックルアーの本になります。全278ページ

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カラーバリエーション、当時のカタログなどいろいろ載っています。

ダッジ キープキャスト限定



ダッパー175

20年以上前に購入したものになります。

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比較的きれいな方だと思いますが、一箇所破れている所あります。

DRT タイニークラッシュ マジックシャッド LO

古い物になりますのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。

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NCNRでお願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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