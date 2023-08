【オンライン限定商品】 フェンディ 【動作OK】FENDI 腕時計 シークレット ダイヤ 5400L 腕時計(アナログ)

〜はじめにプロフィールをお読みください〜

【稼働品/ battery OK 】です。

【正規品/ genuine product 】です。

【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。

……………………………………

商品の状態

……………………………………

比較的に使用感の少ないUSED品です。

軽度の擦り傷はございますが、

風防に気になるような傷は見受けられず、

そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。

オロロジシークレットのダイヤ文字盤でございます。

到着後すぐにご愛用いただけます♪

……………………………………

商品の詳細

……………………………………

カラー:シルバー

サイズ:約1.9cm (リューズ含まず)

ベルト:新しいものに交換済み(社外品です。)

尾錠 :純正品

動作 :確認済み

付属品:なし

……………………………………

その他

……………………………………

千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。

大手質屋で購入。動作問題ないです。

【正規品保証】いたします。

過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。

……………………………………

#そが

#そがのフェンディ

……………………………………

ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/

商品の情報 ブランド フェンディ 商品の状態 やや傷や汚れあり

〜はじめにプロフィールをお読みください〜【稼働品/ battery OK 】です。【正規品/ genuine product 】です。【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。…………………………………… 商品の状態……………………………………比較的に使用感の少ないUSED品です。軽度の擦り傷はございますが、風防に気になるような傷は見受けられず、そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。オロロジシークレットのダイヤ文字盤でございます。到着後すぐにご愛用いただけます♪…………………………………… 商品の詳細……………………………………カラー:シルバーサイズ:約1.9cm (リューズ含まず)ベルト:新しいものに交換済み(社外品です。)尾錠 :純正品動作 :確認済み付属品:なし…………………………………… その他……………………………………千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。【正規品保証】いたします。過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。……………………………………#そが#そがのフェンディ……………………………………ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/

