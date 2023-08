リーバイス501 最後のホワイトオークW29 L34 未使用品になります。フラッシャー付き(少し破れあります)赤耳、オリジナルレングス(チェーンステッチ)ボタンフライ、MADE IN THE USA デッドストック

自宅保管品となりますので、暗所に保管しておりましたがあくまで個人保管品となります。状態は写真をご確認ください。

参考サイズ

ウエスト 38cm

股下 84.5cm

levi’s levi’s501 リーバイス ホワイトオーク

made in the usa MADE IN THE USA

#hedgehogjeans ←他にも出品しています。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 新品、未使用

