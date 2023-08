PRADA

PRADA SPORTS

プラダスポーツ tシャツ ハーフジップ ジップアップ ポロシャツ

プラダスポーツジップアップシャツ。

プラダスポーツの最初期のものかと思われます。

サイクリングシャツの様な感覚でかなりプラスポの中ではレアな商品かと思います。

【サイズ】

Mサイズ相当

肩幅cm

袖丈cm

身幅cm

着丈cm

【カラー】

ホワイト×ブラック

【状態】

目立った汚れや傷、色褪せなし。

良好。

PRADAPRADA SPORTSプラダスポーツ tシャツ ハーフジップ ジップアップ ポロシャツプラダスポーツジップアップシャツ。プラダスポーツの最初期のものかと思われます。サイクリングシャツの様な感覚でかなりプラスポの中ではレアな商品かと思います。【サイズ】Mサイズ相当肩幅cm袖丈cm身幅cm着丈cm【カラー】ホワイト×ブラック【状態】目立った汚れや傷、色褪せなし。良好。#70s #80s #1999s #99s #80s #90s #00s #ビンテージ#umbro#アンブロ#ナイキ #NIKE #adidas #puma#プーマ#piko#ゲームシャツ#サッカーシャツ#サッカー#サイクリング#ツールドフランス #johnlawrencesullivan #サリバン #yproject#CharlesJeffreyLoverboy #ourlegacy#アワーレガシー#RAFSIMONS #jeanpaulgaultier#ゴルチエ #numbernine #hystericglamour #undercover #martinmargiela #maisonmargiela #alyx#Margiela#dttk#namacheko #dairiku #ダイリク#ourlegacy #kaiko #tttmsw #allege #stefancooke #miumiu #ミュウミュウ #prada #pradasport #プラダスポーツ #supreme #シュプリーム#stussy #70s #80s #1999s #99s #80s #90s #00s #ビンテージ #アーカイブ #コレクション #グランジ #サイバー系#テック系#テック#モード #ストリート #ラグジュアリー #ナイロンベスト #ジップベスト #y2k#sullen #20471120 #ako #hiyadam #goffa #20471120 #ako #hiyadam #ours

