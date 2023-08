驚きの値段 NEW Nintendo ニンテンドー ホワイト(初期化済) 3DS 携帯用ゲーム本体

Nintendo NEW ニンテンドー 3DS ホワイト

最新版

Nintendo NEW ニンテンドー 3DS ホワイト(初期化済)



・セット内訳

◇NEWニンテンドー3DS本体 ホワイト

◇専用タッチペン

◇ 純正ACアダプタ

・状態

画面フィルムを貼ってあるため美品に近くとても綺麗だと思います!

通電◎

充電の接続 ◎

カメラ機能◎

全ボタン【ABXYRL、スライドパッド、十字キー、ホーム、スタート】◎

タッチパネル ◎

音◎

3D機能 ◎

SDカード読み込み ◎

ソフト読み込み◎

ゲーム機本体種類: 3DS

商品の情報 ブランド ニンテンドー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

