◯ MONCLER モンクレール ダウン テーラードジャケット

◯ size : 1

肩幅 : 38cm

身幅 : 47cm

着丈 : 61cm

袖丈 : 62cm

◯ 色 : ブラウン

◯ 素材 : ポリエステル / ダウン、フェザー

◯ 商品説明 :

ハンティングジャケットを思わせるアクティブなディテールに、テーラーリングのスマートなフォルム、

薄くしっかりと詰められたダウンのインサレーションもラグジュアリーな雰囲気を作ります。

シックなブラウンのカラーリングに、ジップ、ボタンの二段開閉、プリーツのついたポケットもアクセント、

モンクレールならではの、ヘビーデューティかつモードな表情が目を引くハイクオリティなクリエーションです。

◯ レディースアイテムですが、男性、女性問わず、ユニセックス にお使い頂けるアイテムかと思います。

◯ 状態 : 多少の使用感はございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。

◯ ご購入から2~3日で、発送させて頂きます。

発送方法は、追跡機能、補償のついているゆうパック、またはヤマト運輸で行います。

#Sirchive

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

