2年ほど前に購入した物になります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

✅ブランド

・UNUSED

・アンユーズド

✅商品説明

・太番手を使用した型崩れしにくい素材です。地の目が立ってシャープになるよう編み上げています。 裏面を起毛していることにより、肌触りが良く吸汗性保温性に優れています。

・2022秋冬の最新リリース品です。

・COTTON100%, ONE WASH

その他商品も出品中❗️

#ケリーさんのドメスティックブランド販売

✅カラー

・グレー

✅サイズ

・ブランドサイズ:3

・肩幅:62cm 身幅:69.5cm 着丈:73cm 袖丈:65cm

✅型番

・US2288

✅定価

・30,800円

✅状態

・新品未使用

✅購入時期

・2022年8月

✅付属品

・ブランドタグ

✅梱包方法

・傷つかないようにしっかりと梱包して宅急便コンパクト又は、通常荷物で発送致します。

✅注意事項

・すり替え防止のため返品はお受けしておりません。以上をご理解いただいた上でご購入をお願いします。

・ご不明な点等ございましたらお気軽にコメントいただければと思います。どうぞよろしくお願い致します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

⬇️以下検索ワード⬇️

2022AW

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンユーズド 商品の状態 新品、未使用

