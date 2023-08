期間限定特別価格 nbd No bad days ITZY トレカ　チェキ　定期購入 リュジン K-POP/アジア

定期購入特典チェキと封入トレカのセットです。

ATEEZ OUTLAW UKデジパック サン トレカ

メンバー別で12ヶ月分の24枚、全て揃っています。

DREAMCATCHER Good Night CD

1-6月の上半期の定期購入をした人はかなり少なかったため、チェキは特に希少価値が高いです。

BTOB ktown4u ラキドロ ウングァン 2枚セット

大切に保管していたため、美品ですが、極端に神経質な方はご遠慮ください。

Chanel book ( blackpink Jennie)



ITZY super star jyp チェリョン 公式 トレカ 未開封

なかなか出回ることもないので、ぜひご検討ください。

TWICE ミナ Musicplant トレカ



SEVENTEEN セブチ An Ode 5形態 セット おまけ トレカ 2枚

イェジとチェリョンは出品予定ありません。

StrayKids ハイタッチ券 チャンビン



SHINee ポップアップストア グッズ購入特典 10万ウォン テミン セット

⚠️コメントによるお問い合わせ及び購入前にプロフをご確認ください。確認いただけていない場合はコメント削除、取引キャンセルします。

Snow Man 目黒蓮くん 少年たち フォトセ ステフォ セット 公式写真



TWICE Hare Hare トレカ コンプ 通常盤 10種×7

イェジ リア リュジン チェリョン ユナ

astro ペンライト ロボン



BTS 韓国輸入盤CD まとめ売り

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月号

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

定期購入特典チェキと封入トレカのセットです。メンバー別で12ヶ月分の24枚、全て揃っています。1-6月の上半期の定期購入をした人はかなり少なかったため、チェキは特に希少価値が高いです。大切に保管していたため、美品ですが、極端に神経質な方はご遠慮ください。なかなか出回ることもないので、ぜひご検討ください。イェジとチェリョンは出品予定ありません。⚠️コメントによるお問い合わせ及び購入前にプロフをご確認ください。確認いただけていない場合はコメント削除、取引キャンセルします。イェジ リア リュジン チェリョン ユナ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月号

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

TWICE 4TH WORLD TOUR IN SEOUL 2種+ポスターセット