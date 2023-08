激安超安値 正規品☆モンブラン　万年筆　ペン　黒　ゴールド　文房具　バッグ　財布　小物 その他

はじめまして♪

ご覧いただき誠にありがとうございます(^人^)

※すべて着払いです!送料掛かりますのでご注意ください

<MONTBLANC>

モンブラン 万年筆☆

こちら父が使用していた「モンブラン 万年筆」です!

状態は

全体小傷あり。ペン先変色あり。

使用感ありますが、まだまだお使いいただけます♪

※インクは入れてませんが、純正のインクが二本あります

モンブランの大人気の万年筆になります♪

上品で大人っぽいデザインなのでスーツ姿にもよく合います☆

この機会にぜひいかがでしょうか(*^^*)

付属品 画像1枚目のすべて

もし何かわからないことや、

疑問点などがございましたら

お気軽にメッセージ下さい☆

----------☆お読みください☆----------

・小さい子供がいるので夜は対応やお返事が

遅れる可能性があります!ゴメンナサイ><

・お支払頂いてから発送までは

1~2日でできるだけ素早くご対応します!

・ご購入後すぐであれば返品可能です!その際、

申し訳ありませんが送料はご負担ください

--------------------------------

気になることがございましたら

コメントよりお待ちしております♪o11-75

#モンブラン

#MONTBLANC

#モンブラン万年筆

#モンブランボールペン

#ボールペン

#万年筆

#モンブランバッグ

#モンブラン財布

#モンブラン小物

商品の情報 ブランド モンブラン 商品の状態 傷や汚れあり

