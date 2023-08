BRAND NAME:VANSON

表記SIZE:W28

材質:本革

実寸

ウエスト 約68cm(平置き×2の値)

レングス 約78cm

股上 約31cm

ワタリ 約29cm

裾幅 約19cm

CONDITION:USED

VANSON社アメリカ製レザーパンツ

即決★アメリカ製 VANSON★W28 レザーパンツ バンソン メンズ 黒 USA 本革 ライダースパンツ 本皮 パンクロック ライディング ツーリング

#HH一覧 8597

カラー...ブラック

パンツ丈...フルレングス

柄・デザイン...無地

素材...本革

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バンソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BRAND NAME:VANSON表記SIZE:W28材質:本革実寸ウエスト 約68cm(平置き×2の値)レングス 約78cm股上 約31cmワタリ 約29cm裾幅 約19cmCONDITION:USED大人気!VANSON社アメリカ製レザーパンツを入荷致しました。新品定価で買うより安く買いたい。古着ならではのセンスの良いこだわりの1品を探していたあなたへおすすめの商品となっております。当店では送料無料となっておりますので取引情報の入力、お支払のみでOK!連絡をとるのが苦手な方でも簡単に取引を進めることができます。またお支払いただきましたら最短即日1~2日以内には発送予定ですのですぐに手にすることができます。当店の商品は古着を中心に扱っておりますのでほとんどの商品が1点ものとなっており二度と手に入らない可能性がありますのでご承知おきください!是非このアイテムを手に入れてあなたのファッションの幅を広げてあの人からオシャレだなと思われてワクワクしながら出かけてみてはいかがですか。#古着屋BLUES#古着屋BLUESレザーアイテム一覧#古着屋BLUESレザーパンツ一覧#レザーパンツ_ウエスト72cm以下一覧↑↑↑上記ハッシュタグをタップ、クリックで商品の一覧を見ることができます。絞り込みで探し物が見つけやすくなります。汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差がございます。デリケートな方はトラブルの原因になりかねませんのでお問い合わせをお願いいたします。基本的には返品は受け付けておりません。詳しくはプロフィールをお読みください。即決★アメリカ製 VANSON★W28 レザーパンツ バンソン メンズ 黒 USA 本革 ライダースパンツ 本皮 パンクロック ライディング ツーリング#HH一覧 8597カラー...ブラックパンツ丈...フルレングス柄・デザイン...無地素材...本革季節感...春、夏、秋、冬

