あさぎーにょさんのブランドpoppyの受注生産発売されていたセットアップです。

サイズはジャケットがフリーサイズで、スカートがMサイズです。

好きな服の系統が変わり着る機会がなく、保管するだけになっていたためお譲りすることを決意しました。

7枚目の写真が実物と近くなるように撮影しました!参考にしてください!!

あさぎーにょさんのお写真はInstagramなどからお借りしました。

大好きなあさぎーにょさんのお洋服で、かなり気に入っているものなので大事に着てくださる方にお譲りできたら嬉しいです。

2度着用しました。目立った汚れはありませんが、

気になる方は購入をお控えください。

ご購入前にプロフィールの注意事項ご確認よろしくお願いいたします。

他にも出品していますのでぜひご覧ください♡

カラー···グリーン

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

