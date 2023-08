!!閲覧ありがとうございます!!

他にも出品しておりますのでご確認ください♪

#ふるこれ古着

●サイズ:Mサイズ

・肩幅 47cm

肩先から肩先までの直線距離のことです。

・身幅 53cm

右脇から左脇までを結んだ線の長さのことです。

・全長 68cm

後ろの頂点から裾までの長さのことです。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

目立った傷や汚れがなく

気持ち良く使用してもらえると思います。

ですが中古品(古着)の為理解のある方のみ購入お願い致します。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していましたので

ご理解のある方のみ購入お願い致します。

質問などある方はコメントお願い致します。

他にも ザ ノースフェイスやステューシー 90s エクストララージやナイキ アベイジングエイプ シュプリームなどのブランドを始めスウェット、パーカー、Tシャツ、長袖、ヴィンテージ 物などを出品していますので是非他の商品もご覧ください♪

カラー···オレンジ

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

ポケット···あり

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

