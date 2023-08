即購入可です♪

昨年7月にUSJへ行き子供用に購入。滞在時間4時間被っていたキャップです。帰宅後すぐ洗濯を一度しております。

一度使用している為、目立った傷汚れなしの商品の状態にしました。汚れも傷もございません。写真にてご確認ください。

子供から大人までかぶれるサイズです。

(こちらは1点しかございませんので、お早めにご検討くださいませ)

サイズ

フリー(57〜59cm)

マリオキャップ ニンテンドーワールド USJキャップ メンズキャップ USJ usj キャップ スーパーマリオ

#マリオキャップ

#ニンテンドーワールド

#USJキャップ

#メンズキャップ

カラー···レッド

形···ベースボール

素材···コットン

商品の情報 ブランド ユニバーサルスタジオジャパン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

