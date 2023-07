○商品状態

使用による細かな傷や擦れなどはあります。

ロゴに傷があります。

普段お使いいただくには気にならない程度です。

まだまだご愛用していただけます。

○商品説明

可愛くてシンプルなデザインです。通勤や通学、お出かけやお散歩など幅広くお使いいただけます。

○機能

内側ファスナーポケット×1

内側オープンポケット×1

外側オープンポケット×1

サイズ

縦:19

横:26

厚さ:18

ハンドル:36

カラー:ブラウン キャラネル

付属品:ショルダー

素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。

※鑑定済みのリユース店で購入しておりますので、真贋については問題ないです。

※あくまで中古品になりますので、画像に掲載できていない箇所に多少の擦れ、小傷、シミ、汚れなどがある場合がございます。予めご了承ください。

神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。

※写真の写り方や、お使いのモニターにより

色合いが異なる場合がございます。予めご了承ください。

○アイテム

エムシーエム ショルダーバッグ ハンドバッグ

モノグラム レディース 2way 総柄

ミニ ボストン MCM ミニボストン ショルダーバッグ

VINTAGE ヴィンテージ ビンテージ レトロ

ロゴプレート ゴールド金具 ヴィセトス柄

※撮影用の小物類は付属いたしません。

商品の情報 ブランド エムシーエム 商品の状態 やや傷や汚れあり

