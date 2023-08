【超ポイント祭?期間限定】 タムロン SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD ニコン用 レンズ(ズーム)

タムロン SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD ニコン用 の中古品です。

(Model A011)

新品として購入しましたが使用する機会が少ないため出品致します。

2,3回ほどしか使用しておりません。

写真の9枚目は最後に使用した際に撮影した写真になります。

説明書はありますが元箱はありません。

ご希望であればエツミのレンズポーチを同梱させていただきます。コメントでお知らせください。

〈状態〉

非常に良いですがフロントキャップに傷がございます。写真にてご確認ください。

〈動作〉

AF・MF共に動作いたします(D5600にて確認)

〈付属品〉

フロントキャップ

リアキャップ

レンズフード

三脚座

※FTZはつきません。

値下げ交渉承ります!お気軽にご相談ください。

即購入OKです!

・商品の説明

https://www.tamron.jp/product/lenses/a011.html

・エツミのレンズポーチ

https://www.etsumi.co.jp/products/case/lenses/detail/6115

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

