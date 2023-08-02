くらしを楽しむアイテム バトスピ ストライクジークヴルム　デッキ　＋パーツ バトルスピリッツ

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バトルスピリッツ 契約編

〚6個セット〛 コラボスターター 対決！ベリアル軍団【PB08】バトルスピリッツ

ストライクジークヴルムデッキです。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

閲覧ありがとうございます。バトルスピリッツ 契約編ストライクジークヴルムデッキです。高額プロモの白鳥ユウ3枚付きです。素人目では目立つ傷などありませんが、使用していたのであくまでプレイ用でお願い致します。即購入可。24時間以内に発送。銀契約白鳥ユウルナテックストライクヴルムエクリプトグランウォーデン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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