購入金額 ¥17,325円

1度着用しておりますが

購入から日は浅いため比較的保管状態もよく綺麗です

サイズ→Lサイズ

カラー→チャコール(掲載画像のものです)

詳細は画像5枚目をご参照ください(^^)

発送はコンパクトに畳んでお送りします

ご希望の発送方法がありましたら購入前にコメントにてお願いします

⚪︎お値下げにつきましては希望価格を記載の上お問合せください

【ディティール】

・シルエット

スッキリとヘルシーに開いたインナードレスにラメチュールを重ねたデザイン。

上品な透け感に、ハイネック&長袖のスタイルが甘くなりすぎず大人の可愛さを演出します。

・メロウ

襟ぐりと袖口のメロウ始末がさり気無いアクセントに。

・くるみボタン

同色のくるみボタンが、後ろ姿を印象的に演出。

・開き具

後ろには着脱時に便利なファスナーとホック付き。

・生地

[ラメチュール]

さりげないラメ感が上品な華やかさのある柔らかいチュール生地です。

[チュール(スカート内側)]

ラメ無しの柔らかなチュール生地を重ね、スカートのボリュームを出しています。

[インナードレス]

透け感のない柔らかくさらりとした肌触りの生地を使用しています。

結婚式、披露宴、セレモニー、2次会(二次会)、1.5次会などのお呼ばれや、成人式、同窓会、謝恩会、婚活、街コンなどのパーティーシーンはもちろん、デートや女子会、七五三、お宮参り、誕生日会、入学式(入園式)、卒業式(卒園式)、演奏会、発表会などの学校行事での母親・ママスーツとしてなど、20代・30代・40代・50代まで幅広いシーンで着回せるフォーマルパーティードレス

#ルイルエブティック #RUIRUEBOUTIQUE

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

