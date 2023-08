【ご面倒かと思いますが、

トラブル防止のため、購入前にプロフィールに目を通していただけると嬉しいです。】

#K_POPる

#B_A_Pる

【公式商品】

B.A.P★ジョンオプ SET!

【正規品】

中古品。

①【日本限定】

ランダム封入特典トレカ1枚

②【日本イベント限定品】本人から手渡しのポストカード2枚(2種)

直筆サイン&メッセージプリント(印刷)

③ONE SHOT<数量限定盤>2014年カレンダー4枚

【日本限定】ONE SHOT<数量限定盤>についてきたカレンダー4枚のみのお譲り!

・両面印刷

サイズ→約14×19㎝

④【韓国盤】CD『Carnival: 5th Mini Album (Special Version)(価格 ¥2,797』のランダム封入特典2点

トレカ(ジョンオプ)1枚&直筆サインプリント等身ミニ-ペーパースタンド1枚の2点のみのお譲り。

CarnivalのSpecial Versionは、【廃盤】につき入手困難-入手不可な商品ですので、レアかと思います。

この機会をお見逃しなく!!

☆ペーパースタンド→(全6種からランダム封入!)

※直筆サインは印刷です。

☆トレカ→メンバー別(全12種のうち1種ランダム)ヴァージョン別

B.A.P-バン・ヨングク/ヒムチャン/デヒョン/ヨンジェ/ジョンオプ-ジョンアプ/ZELO-ゼロ

Bang Yong-Guk/Kim Him-Chan/Jung Dae-Hyun

※素人による検品・管理・自宅保管・一度人の手に渡ったものです。

多少の見落とし等はご容赦下さい。

トラブル防止の為、臭いに敏感な方や【SHOP同様の完璧な商品や対応をお求め方・神経質な方】はご購入をお控え下さい。

少しでも気になる事やご不明な点など何かございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせ下さい。

