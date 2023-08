大人気ヴィンテージショップのpelican vintage のオンラインにて購入したtweed trim denim jacketです。

新品未使用 リーバイス Levi's 着物 羽織



mother デニムカンフージャケット

おそらくデッドストックの物で私は2回ほどのみ着用しました。

ホワイトGジャン

服が増えすぎた為、整理中です。

INSTANTFANK デニムジャケット

かなり迷っている為いきなり取り下げるかも知れません…

美品!YAECA デニムジャケット!日本製!



AKIKOAOKI デニムジャケット



chimala for luxe DENIM WESTERN SHIRT



6/10迄大幅値下げ!新品タグ付き☆Calvin Klein デニムジャケット

※以下引用文

hinari オーバーサイズデニムジャケット まる レア物



マリメッコ ウニッコデニム ジャケット

【size】

オリジナル ヴィンテージ デニム ジャケット 裏ボア Gジャン

(平置き:裄丈76cm, 身幅48.5cm, 着丈78cm )

miumiu ミュウミュウ デニム ジャケット コート

カラー: navy

d.i.a ギャル セット Y2K ガルラ ブラッククイーン GYDA ANZU

素材: 表記なし。

【ungrid】ビッグシルエットデニムジャケット

コットンデニムの風合い。ストレッチなし。

フランシュリッペ デニムジャケット

ツィード はラメ糸、サテンテープ入り。

イエナ リメイクタックデニムブルゾン サイズ36

裏地なし

グレースコンチネンタル ビジュージャケット

country:USA

美品★ Whim Gazetteウィムガゼット ノーカラーデニムジャケット



【美品】ルイヴィトン デニムジャケット Gジャン ゴールド 金ボタン



『クロムハーツ』リーバイス クロス パッチ レザー デニムジャケット Gジャン

【details】

レキップ デニムジャケット40 マーメイドスカート40

ツィード の生地使いがすてきなデニムジャケット。

STAMMBAUM シュタンバウム アパルトモン デニムジャケット 36



☆専用☆IENA カラー チノリメイクルーズブルゾン

深いネイビー色のデニム。

Mila Owen ビックダウンショルダーデニムジャケット デニム 新品

ラメ糸やサテンテープで織られたツィードがチラチラと煌めいて美しいです。

DOLCE&GABBANA ドルチェ&ガッバーナ ミンクファー Gジャン



RHC ロンハーマン デニムジャケット フリーサイズ

タグなどがなく、

超希少 80s I.S. アーカイブ イッセイミヤケ デニム セットアップ M

既製品なのか?ブランドも不明です。

R13 アールサーティーンオーバーサイズ ダメージデニムジャケット L

(買付先はアメリカ)

DRIES VAN NOTEN デニム コート

生地や縫製を見るとそれほど古いものではなく、90年代以降のものだと思われます。

【etre cecile】エトレセシル スペイン デニム シャツ ジャケット

ロックミシン始末でも綺麗な縫製です。

45rpm 麦デニムジャケット

釦だけもうすこし古いものを付けている可能性があります。

最終価格 新品未使用BEAMSBOY 別注 FREE LAND カバーオール



L&KONDOルコンドリアルレザーGジャン本革本皮デニム

詳細不明ですが、着てみると形がとても良い。

ニコアンド 人気スタッフプロデュース 4WAYデニムジャケット

4つポケットのカジュアルなデザインながら、肩まわりのフィット感が良くツィード効果も相まって上品な印象。

シーズンオフ削除前売り切り底値!メゾンエウレカ 人気完売品デニムジャケット

すらりと縦長でgoodバランス。

pelican vintage tweed trim denim jacket

90年代のCHANELを思わせるヘルシーで粋なムードがあります。

GRACE CONTINENTAL ツイードデニムニットジャケット



No.8デニムジャケット×ピンクコーデセット☆春夏レディース服まとめ売り

厚すぎず、薄すぎない使い勝手の良い中厚のデニム。

ロイヤルパーティ デニムぺプラムジャケット

あまり着られてないような風合いです。

✤2020SS セオリー Theory デニムジャケット✤

沢山着込んでくたびれてきた頃に、

オーバースリーブGジャン(紺)

さらに良い雰囲気になるのが楽しみな一枚。

【新品未使用】alice+olivia デニムジャケット(定価10万円ほど)



sacai サカイ デニムジャケット Gジャン コード付き 20



スナイデル snidel Sustainableショートブルゾン

【condition】

OFF WHITE Diag オフホワイト ストライプ 柄 デニム ジャケット

・used。汚れやダメージなし。

INCEDE インシード/Gジャン【11R】/デニム ショート丈

・ツイード部分断ち切りデザインのため糸の飛び出しあり

ピンクハウス チアリーチャム 限定品 レア MA-1 美品



アルベロベロ・ALBERO BELLO 《デニムジャケット》異素材ドッキング



新品同様!フォクシーニューヨーク デニムジャケット



fashiru denim setup size1

モデル身長:169cm

新品未使用 リーバイス Levi's 着物 羽織



mother デニムカンフージャケット



ホワイトGジャン

*こちらの商品は古着・ユーズドです。

INSTANTFANK デニムジャケット

気になる点は必ずご購入前にお問い合わせ下さい。

美品!YAECA デニムジャケット!日本製!



AKIKOAOKI デニムジャケット



chimala for luxe DENIM WESTERN SHIRT

laila vintage lara minoi pelican vintage

6/10迄大幅値下げ!新品タグ付き☆Calvin Klein デニムジャケット

hooked vintage

hinari オーバーサイズデニムジャケット まる レア物

toro vintage 1970sunnyvintage

マリメッコ ウニッコデニム ジャケット

man vintage marte boudoir rose olsen

オリジナル ヴィンテージ デニム ジャケット 裏ボア Gジャン

nanika vintage frescade spell aura end vintage

miumiu ミュウミュウ デニム ジャケット コート

古着 ヴィンテージ

d.i.a ギャル セット Y2K ガルラ ブラッククイーン GYDA ANZU

ビンテージ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

大人気ヴィンテージショップのpelican vintage のオンラインにて購入したtweed trim denim jacketです。おそらくデッドストックの物で私は2回ほどのみ着用しました。服が増えすぎた為、整理中です。かなり迷っている為いきなり取り下げるかも知れません…※以下引用文【size】(平置き:裄丈76cm, 身幅48.5cm, 着丈78cm )カラー: navy素材: 表記なし。コットンデニムの風合い。ストレッチなし。ツィード はラメ糸、サテンテープ入り。裏地なしcountry:USA【details】ツィード の生地使いがすてきなデニムジャケット。深いネイビー色のデニム。ラメ糸やサテンテープで織られたツィードがチラチラと煌めいて美しいです。タグなどがなく、既製品なのか?ブランドも不明です。(買付先はアメリカ)生地や縫製を見るとそれほど古いものではなく、90年代以降のものだと思われます。ロックミシン始末でも綺麗な縫製です。釦だけもうすこし古いものを付けている可能性があります。詳細不明ですが、着てみると形がとても良い。4つポケットのカジュアルなデザインながら、肩まわりのフィット感が良くツィード効果も相まって上品な印象。すらりと縦長でgoodバランス。90年代のCHANELを思わせるヘルシーで粋なムードがあります。厚すぎず、薄すぎない使い勝手の良い中厚のデニム。あまり着られてないような風合いです。沢山着込んでくたびれてきた頃に、さらに良い雰囲気になるのが楽しみな一枚。【condition】・used。汚れやダメージなし。・ツイード部分断ち切りデザインのため糸の飛び出しありモデル身長:169cm*こちらの商品は古着・ユーズドです。気になる点は必ずご購入前にお問い合わせ下さい。laila vintage lara minoi pelican vintagehooked vintagetoro vintage 1970sunnyvintageman vintage marte boudoir rose olsen nanika vintage frescade spell aura end vintage古着 ヴィンテージビンテージ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

【ungrid】ビッグシルエットデニムジャケットフランシュリッペ デニムジャケットイエナ リメイクタックデニムブルゾン サイズ36グレースコンチネンタル ビジュージャケット美品★ Whim Gazetteウィムガゼット ノーカラーデニムジャケット【美品】ルイヴィトン デニムジャケット Gジャン ゴールド 金ボタン『クロムハーツ』リーバイス クロス パッチ レザー デニムジャケット Gジャンレキップ デニムジャケット40 マーメイドスカート40STAMMBAUM シュタンバウム アパルトモン デニムジャケット 36☆専用☆IENA カラー チノリメイクルーズブルゾン