引退されたイチロー選手が2001年にマリナーズに入団した当時に発売された今では入手困難な貴重なユニフォームです。

キッズサイズ 5/6(110cm)1点

着丈 44cm 身幅 39cm

肩幅 34cm 袖丈 16.5cm

(サイズ2Tもあります。)

ラッセル アスレチック

MBL PLAYERS CHOICE

長期自宅保管。新品未使用。

神経質な方は、ご遠慮下さい。

ご購入後のキャンセルやクレームなどは受付出来ませんので予めご了承ください。お値下げ不可。

商品の情報 商品のサイズ 110cm 商品の状態 新品、未使用

引退されたイチロー選手が2001年にマリナーズに入団した当時に発売された今では入手困難な貴重なユニフォームです。キッズサイズ 5/6(110cm)1点着丈 44cm 身幅 39cm 肩幅 34cm 袖丈 16.5cm(サイズ2Tもあります。)ラッセル アスレチックMBL PLAYERS CHOICE長期自宅保管。新品未使用。神経質な方は、ご遠慮下さい。ご購入後のキャンセルやクレームなどは受付出来ませんので予めご了承ください。お値下げ不可。

