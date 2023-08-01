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人気特価 K18YG テーパーダイヤモンドリング 0.15ct 2.1g リング

商品の説明

テーパーダイヤモンドリング
シルバー　マーカサイト　リング　メノウ

k18リング　k18オレンジムーンストーンリング　18金リング　ムーンストーン

ピンク石 ダイヤモンド 指輪 リング
◉素材　　　K18YG
＜受注制作＞透かしのリング　レース　母の日プレゼント　ご褒美　R148
◉重量　　　2.1g
豪華　2way pt900 ダイヤモンド　リング　指輪　12号
◉石目　　　0.15ct
4℃ 指輪 ピンクサファイヤ ダイヤ ハート リング ヨンドシー カナル
◉サイズ　　11号
アガット k10 ダイヤモンド コットンレース リング 7号
◉リング幅　2.7mm
爽やかなペリドット　ゴールドとプラチナのコンビリング　新品　店舗ストック
◉付属品
ティファニー ダイヤモンド プラチナ ソリティア リング 鑑定書 ダイヤリング
◉状態　　　新品仕上げ済み
AHKAH アーカー ダイヤモンド エタニティ リング K18YG 0.15ct

PT900 K18 コンビ ダイヤモンド リボン リング 指輪 蝶々

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テーパーダイヤモンドリング◉素材　　　K18YG◉重量　　　2.1g◉石目　　　0.15ct◉サイズ　　11号◉リング幅　2.7mm◉付属品◉状態　　　新品仕上げ済みご覧頂き誠に有難う御座います。テーパーがとても美しくテリが強いのでキラキラ度合いが素敵です。縁ありハーフエタニティデザインなのでデイリーに着けてても邪魔になりません。510B5R5※当店商品のご購入をお考えの方は、商品の内容を十分にご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。少しでもご不明な点等が御座いましたらご購入前にメッセージにてお願い致します。新品、製造品記載の物以外は中古品を新品仕上げをしております。気持ちの良いお取引を心がけております。#ダイヤモンド#ダイヤモンドリング#テーパーダイヤモンド#テーパーダイヤモンドリングカラー···ゴールド材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド

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人気特価 K18YG テーパーダイヤモンドリング 0.15ct 2.1g リング

3分钟前

人気特価 K18YG テーパーダイヤモンドリング 0.15ct 2.1g リング

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