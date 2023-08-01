人気特価 K18YG テーパーダイヤモンドリング 0.15ct 2.1g リング

テーパーダイヤモンドリング

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◉素材 K18YG

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◉重量 2.1g

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◉石目 0.15ct

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◉サイズ 11号

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◉リング幅 2.7mm

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◉付属品

ティファニー ダイヤモンド プラチナ ソリティア リング 鑑定書 ダイヤリング

◉状態 新品仕上げ済み

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ご覧頂き誠に有難う御座います。

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テーパーがとても美しくテリが強いので

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縁ありハーフエタニティデザインなので

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デイリーに着けてても邪魔になりません。

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※当店商品のご購入をお考えの方は、商品の内容を十分にご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。

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少しでもご不明な点等が御座いましたらご購入前にメッセージにてお願い致します。

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新品、製造品記載の物以外は中古品を新品仕上げをしております。

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カラー···ゴールド

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材質···ゴールド

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装飾···ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

テーパーダイヤモンドリング◉素材 K18YG◉重量 2.1g◉石目 0.15ct◉サイズ 11号◉リング幅 2.7mm◉付属品◉状態 新品仕上げ済みご覧頂き誠に有難う御座います。テーパーがとても美しくテリが強いのでキラキラ度合いが素敵です。縁ありハーフエタニティデザインなのでデイリーに着けてても邪魔になりません。510B5R5※当店商品のご購入をお考えの方は、商品の内容を十分にご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。少しでもご不明な点等が御座いましたらご購入前にメッセージにてお願い致します。新品、製造品記載の物以外は中古品を新品仕上げをしております。気持ちの良いお取引を心がけております。#ダイヤモンド#ダイヤモンドリング#テーパーダイヤモンド#テーパーダイヤモンドリングカラー···ゴールド材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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