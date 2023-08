でおすすめアイテム。 ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 台北 国内アーティスト

《ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023 in TAIWAN》

2023年 9月17日 18:00開場

場所:台北 南港展覧館

座席:A2區(A2 ブロック)

数量:1枚

チケット代行手配会社に依頼して入手したチケットで既に手元にあります。

手違いで重複購入となったので出品します。

価格は1枚(送料込)です。

当方も入手に際し購入代行手数料や送料などの費用が発生している事と、メルカリ手数料も考慮した価格になっている為、お値引きは出来ません。ご了承下さい。

〈ご注意事項〉

即購入不可

メルカリ以外にSNSなどでも購入希望者を募ってますので、即購入はご遠慮下さい。ご購入意思のある方は、メッセージにてご連絡頂いてから、こちらでチケットを確保致します。その後にご購入頂く事になります。

それ以外の流れでご購入手続きされた場合は、購入者都合のキャンセルさせていただくこともございます。

ライブの詳しい情報は、ご自身でオフィシャル情報にてご確認下さい。

チケットは、本人受取りが必要な宅配便にて発送致します。(所要日数約7日)

荷物の追跡番号は発送連絡時にご案内致します。

ご理解の上、購入をご検討下さい。

どうぞよろしくお願い致します。

#ONE OK ROCK

#LuxuryDiseaseAsiaTour2023

#TAIWAN

#9/17

枚数...1枚

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

《ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023 in TAIWAN》の、発券済み正規チケットです。2023年 9月17日 18:00開場場所:台北 南港展覧館座席:A2區(A2 ブロック)数量:1枚チケット代行手配会社に依頼して入手したチケットで既に手元にあります。手違いで重複購入となったので出品します。価格は1枚(送料込)です。当方も入手に際し購入代行手数料や送料などの費用が発生している事と、メルカリ手数料も考慮した価格になっている為、お値引きは出来ません。ご了承下さい。〈ご注意事項〉即購入不可メルカリ以外にSNSなどでも購入希望者を募ってますので、即購入はご遠慮下さい。ご購入意思のある方は、メッセージにてご連絡頂いてから、こちらでチケットを確保致します。その後にご購入頂く事になります。それ以外の流れでご購入手続きされた場合は、購入者都合のキャンセルさせていただくこともございます。ライブの詳しい情報は、ご自身でオフィシャル情報にてご確認下さい。チケットは、本人受取りが必要な宅配便にて発送致します。(所要日数約7日)荷物の追跡番号は発送連絡時にご案内致します。ご理解の上、購入をご検討下さい。どうぞよろしくお願い致します。#ONE OK ROCK#LuxuryDiseaseAsiaTour2023#TAIWAN#9/17枚数...1枚

