『4年保証』 日立　エアコン　RAM-A22CS W 室内機のみ エアコン

ハウジングエアコン\日立\システムマルチ室内ユニット

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移動式エアコン ポータブルクーラー 2022年製 JL-MAC-02

日立 システムマルチエアコン【RAM-A22CS W】(室内ユニットのみ) ホワイト MACシリーズ 3・4部屋用室内ユニット 壁掛けタイプ 6畳程度

Eシリーズ ダイキン ルームエアコン ベーシックモデル 冷房/暖房：ホワイト



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室内機のみの販売となります。

ダイキン エアコン F22STES-W 室外機

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ダイキン マルチエアコン

リモコン、リモコン置き、取扱説明書、保証書ついております。

ダイキン エアコン 2.2kw クーラー

未使用ですが、一度開封した為箱は破れがあります。本体に若干の汚れがあります。

即納エアコン富士通ゼネラル内機AS-C40J-W 外機AO-C40J 2019年

発送の際は丁寧に梱包します。

TOSHIBA ルームエアコン RAS-406ADRN 2017年製 主に14畳



AS-40J2 ノクリアXシリーズ エアコン 暖房 14畳~17畳

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ダイキンルームエアコンF25XTES-W②

#室内機

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MITSUBISHI❇️エアコン



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23年製 HITACHI 日立 RCI-GP80K3 店舗 事務所用エアコン

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商品の情報 ブランド 日立 商品の状態 新品、未使用

ハウジングエアコン\日立\システムマルチ室内ユニット日立 システムマルチエアコン【RAM-A22CS W】(室内ユニットのみ) ホワイト MACシリーズ 3・4部屋用室内ユニット 壁掛けタイプ 6畳程度室内機のみの販売となります。間違って楽天市場で購入してしまったため出品しております。リモコン、リモコン置き、取扱説明書、保証書ついております。未使用ですが、一度開封した為箱は破れがあります。本体に若干の汚れがあります。発送の際は丁寧に梱包します。詳細はコメントいただけるとお答えします☺︎#室内機#コロナ#ステイホーム#冷房#暖房#冷暖房#HAIの商品↑私のその他の商品♪

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