魅了 patagonia パタゴニア　ナイロン内ボア　ジャケット　BOYS L(12) ジャケット/上着

パタゴニアのキッズナイロンジャケットです♪

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サイズ表記はBOYSのL(12)となっております。写真でご確認ください♪

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140cm~155cmくらいで着て頂けると思います。

patagonia パタゴニア ナイロン内ボア ジャケット BOYS L(12)



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パタゴニア製でとても質感も良く破れホツレ等も有りません♪

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※1シーズン使用しておりましたので、

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古着としてご理解頂ける方でよろしくお願いします。

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値下げ

商品の情報 商品のサイズ 140cm ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パタゴニアのキッズナイロンジャケットです♪サイズ表記はBOYSのL(12)となっております。写真でご確認ください♪140cm~155cmくらいで着て頂けると思います。パタゴニア製でとても質感も良く破れホツレ等も有りません♪※1シーズン使用しておりましたので、古着としてご理解頂ける方でよろしくお願いします。パタゴニアpatagoniaジャケットジャンパー値下げ

商品の情報 商品のサイズ 140cm ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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