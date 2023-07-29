【送料無料（一部地域を除く）】 LADY CLANE MAXI COAT/レディマキシガウンコート GOWN ロングコート

購入する気のないいいねお断りします。
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Roberto valentino カシミア ロングコート
新品未使用。
試着のみ HERNO 20SS PA0030D スプリング コート
試着のみ
サイズは2になります。
Leilian レリアン カシミヤ100% 高級 カシミア 9号 紺 ネイビー
当方身長161cmで、恵奈さん丈で着たかったのでスタッフさんと相談しサイズ2にしましたが長すぎずちょうどよい丈感でした。
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昨年ルクア店にて先行購入しておりましたが、大切にしすぎてなかなか着る機会がない為お探しだった方にお譲りしたいと思います。
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UNITED TOKYO スコープレイヤードケープ パイピングロングコート
他サイトでも出品しておりますので、突然削除する可能性がございます。
FILA フィラゴルフ フィラ レディース ダウンコート S ブラック
また個人保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい。発送の際はコンパクトに折り畳み発送致しますので、畳ジワはご了承下さいませ。
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〈素材〉
★FOXカシミアカーディガン★
新品未使用タグ付き 春コート
・ラムウール100％使用し、ウール本来のふくらみと柔らかさに拘った綺麗なメルトン素材
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透け感 : なし
Louis Feraud ルイフェロー【S】希少 レディース ロングコート 特注
アート作品を着る・マルチカラー＆マルチ素材・厚手ロングコート
伸縮性 : なし
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着物リメイク/新反物銘仙/正絹/フード付きコート/コスプレ/美品/使える羽織物
裏地 : あり
HAVEL studio ハーヴェル スタジオ PLAN C マルニ
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〈デザイン〉
美品★ ロングコート
YACCO MARICARD 羽織ロングコート 絹
・セットインデザイント
HARE チェスターベルトコート
美品❁Leilian ロング丈コート カシミヤ ウール 千鳥格子 ダブルボタン
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THE NORTH FACE マタニティベントリックスカーディガン 21FW
限定品！CLANE ARCHCUTFLARECOAT新品未使用ネイビー2
・前下がりの大きい襟が付いた着流し風デザインで、フロントの一番上のホックと菊穴を閉じても着用可能
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|クラネ
|商品の状態
|新品、未使用
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購入する気のないいいねお断りします。また、ご希望額登録いただきましても気付かないことが多い為コメントいただけましたら幸いです。新品未使用。サイズは2になります。当方身長161cmで、恵奈さん丈で着たかったのでスタッフさんと相談しサイズ2にしましたが長すぎずちょうどよい丈感でした。昨年ルクア店にて先行購入しておりましたが、大切にしすぎてなかなか着る機会がない為お探しだった方にお譲りしたいと思います。他サイトでも出品しておりますので、突然削除する可能性がございます。また個人保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい。発送の際はコンパクトに折り畳み発送致しますので、畳ジワはご了承下さいませ。〈素材〉・ラムウール100％使用し、ウール本来のふくらみと柔らかさに拘った綺麗なメルトン素材透け感 : なし伸縮性 : なし裏地 : あり〈デザイン〉・セットインデザイント・程よいAラインシルエットで上品なボリューム感・前下がりの大きい襟が付いた着流し風デザインで、フロントの一番上のホックと菊穴を閉じても着用可能Ameri VINTAGEJOSEMOONSeaRoomlynnSTUDIOUSjuemiALEXIASTAMZARAeimy istoiredarichalexiastamglamlipsto the seatrunc88juemiriendasnidelslymoussyroyalpartyRESEXXYEMODAEVRISENVYMGYDAEGOIST等お好きな方にも是非！
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|商品のサイズ
|M
|ブランド
|クラネ
|商品の状態
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