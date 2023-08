【送料無料（一部地域を除く）】 LADY CLANE MAXI COAT/レディマキシガウンコート GOWN ロングコート

購入する気のないいいねお断りします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クラネ 商品の状態 新品、未使用

購入する気のないいいねお断りします。また、ご希望額登録いただきましても気付かないことが多い為コメントいただけましたら幸いです。新品未使用。サイズは2になります。当方身長161cmで、恵奈さん丈で着たかったのでスタッフさんと相談しサイズ2にしましたが長すぎずちょうどよい丈感でした。昨年ルクア店にて先行購入しておりましたが、大切にしすぎてなかなか着る機会がない為お探しだった方にお譲りしたいと思います。他サイトでも出品しておりますので、突然削除する可能性がございます。また個人保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい。発送の際はコンパクトに折り畳み発送致しますので、畳ジワはご了承下さいませ。〈素材〉・ラムウール100%使用し、ウール本来のふくらみと柔らかさに拘った綺麗なメルトン素材透け感 : なし伸縮性 : なし裏地 : あり〈デザイン〉・セットインデザイント・程よいAラインシルエットで上品なボリューム感・前下がりの大きい襟が付いた着流し風デザインで、フロントの一番上のホックと菊穴を閉じても着用可能Ameri VINTAGEJOSEMOONSeaRoomlynnSTUDIOUSjuemiALEXIASTAMZARAeimy istoiredarichalexiastamglamlipsto the seatrunc88juemiriendasnidelslymoussyroyalpartyRESEXXYEMODAEVRISENVYMGYDAEGOIST等お好きな方にも是非!

