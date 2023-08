PRADA カパナ

新品未使用品です。

ちょっと大きくて使う機会がなく保管していました。

ショルダー紐付きで2wayで使用できます。

保存袋付き

お値下げ不可

即購入OK!

サイズ…横35㎝ 縦22㎝ マチ22㎝ 持ち手31㎝

内ポケット…ファスナーポケット×2

オープンポケット×3

素材…キャンバス生地

カラー···ピンク

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

バッグサイズ···A4サイズ収納可

#PRADA

#プラダ

#バッグ

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

PRADA カパナ新品未使用品です。ちょっと大きくて使う機会がなく保管していました。ショルダー紐付きで2wayで使用できます。保存袋付きお値下げ不可即購入OK!サイズ…横35㎝ 縦22㎝ マチ22㎝ 持ち手31㎝内ポケット…ファスナーポケット×2 オープンポケット×3素材…キャンバス生地カラー···ピンク柄・デザイン···プリント(ロゴなど)バッグサイズ···A4サイズ収納可#PRADA#プラダ#バッグ

