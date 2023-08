◎匿名配送

▶アイテム

DRIES VAN NOTEN ドリスヴァンノッテン

theory luxe セオリーリュクス リネン ワンピース



▶状態(素人による検品であることをご了承ください)

傷汚れ使用感はなく極美品です。

まだまだお使いいただけると思います。

▶色

青 ブルー 紺 ネイビー 迷彩柄 カモフラージュ

▶サイズ(素人による採寸のため誤差がある可能性があります) 表記:36(Sサイズ相当)

着丈:110cm

身幅:50cm

袖丈:52cm

肩幅:50cm

▶素材

ポリエステル29%

コットン28%

ウール17%

モヘヤ13%

ポリアミド13%

▶︎購入元

大手リサイクルショップ

▶発送方法

らくらくメルカリ便にて発送します。(匿名配送)

水濡れ対策をしたうえでなるべく簡易的な梱包で発送いたします。

▶保存方法

ビニール袋に包み、暗所にて保管しております。

※必ずプロフィールをご一読いただいた上でお取引をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドリスヴァンノッテン 商品の状態 未使用に近い

◎匿名配送◎送料無料◎即購入OK◎値引き交渉OK◎ 1〜2日後には発送手続きいたします。(用事があり対応できない場合はメッセージを送ります)◎その他レディースも取り扱っております。#sukurasakuレディース▶アイテムDRIES VAN NOTEN ドリスヴァンノッテンチェック総柄 モヘヤ混ニット切替ロングワンピース▶状態(素人による検品であることをご了承ください)傷汚れ使用感はなく極美品です。まだまだお使いいただけると思います。▶色青 ブルー 紺 ネイビー 迷彩柄 カモフラージュ ▶サイズ(素人による採寸のため誤差がある可能性があります) 表記:36(Sサイズ相当)着丈:110cm身幅:50cm袖丈:52cm肩幅:50cm▶素材ポリエステル29%コットン28%ウール17%モヘヤ13%ポリアミド13%▶︎購入元大手リサイクルショップ▶発送方法らくらくメルカリ便にて発送します。(匿名配送)水濡れ対策をしたうえでなるべく簡易的な梱包で発送いたします。 ▶保存方法ビニール袋に包み、暗所にて保管しております。※必ずプロフィールをご一読いただいた上でお取引をお願いいたします。

