ご覧いただきありがとうございます。

(美品) ダイソン マルチスタイラー

ご検討、ご購入の前にプロフィールをご一読くださいm(_ _)m

【商品名】

レプロナイザー27D Plus

【商品状態】

5月初旬に楽天より購入し、一度電源を入れ動作確認をしました。動作環境に問題等ございません。現在、他機種が気に入りそちらを使用しているため出品いたします。

開封する際、箱の開け口が少し切れてしまいました。(6枚目画像参照)

Panasonic公式 定価38610円

【発送方法】

メルカリ便

【その他、注意事項】

送料込み価格になります。

事前コメントなしで即購入可能です。

状況を見ながら常時価格を設定しているため、お値引きは致しかねます。

#パナソニック

#Panasonic

#ナノケア

#ドライヤー

#へアドライヤー

#ナノケアヘアドライヤー

タイプ···ヘアドライヤー

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 未使用に近い

