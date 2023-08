値下げしました!

※ 試着程度の未使用美品ですが、かぶせを留めるベルト部分のボタンが片方1つ外れています。(写真10枚目)

普段ボタンを留めずに利用する方は、かぶせ部分に隠れれば目立ちにくいかと思いますが、色々気になる方はお控え下さい。

ラフにご活用してくださる方へ。

フラップ

ショルダー

本革 牛革

レッド

赤

朱

ゴールド金具

保証カード

保存袋付

DESIGND BY WANNY DI FILIPPO

GENUINE LEATHER

平置き時のサイズ

縦約22㎝

幅約33㎝

マチ約3〜6㎝

ショルダー調整

約115〜126㎝

斜めがけ可

内側 ジッパー付ポケット 1

内側は劣化を気にせず利用できる布張り仕様!

贅沢なイタリアンレザー!

マチは薄く洗練されたフォルム&角の切り返しにより内容量に応じて膨らむ機能的なデザイン!

エイジングや質にこだわる自然派志向の方、ナチュラルな素材感や味わい、経年変化や熟成、艶をお楽しみ下さる方へ。

メッセンジャー

クロスボディ

ポシェット

自転車

ミネルヴァ

ロゴ型押し

補償付安心メルカリ便配送

すり替え防止、防水破損対策励行済

持ち手を折り込み梱包

主観では、写真より落ち着いた色合いですが、機種や設定により見え方が異なる場合があります。

ご購入は先着順にて。

ご理解ある方へ。

行楽

旅行

トラベル

財布

スマホ

↓その他はこちら↓

#バッグ他_kijimaru

#レディース_kijimaru

ゲンテン

アマーノ

トスカ

エターデ

ピアンタ

ミネルヴァ

マトォーネ

なめし

草木染

ハンドポリッシュ

ゴートヌメ

ユナイテッドアローズ

スタディオクリップ

ダコタ

ヘルツ

ロビタ

チーバ

ズッケロ

トスカ

ナチュラル

エシカル

FLAT

Hawk

クイーポ

ダンゲンテン

アンリークイール

ベグリン

ゲルツ

フェリージ

ザフラットヘッド

クライミー

キャリー

ケーシーズ

グレンロイヤル

ブルックス

ロードストーン

イビザ

ツモリチサト

キソラ

ミラグロ

ブレイリオ

ポーター

AIC

ハンモック

マライカ

チャイハネ

Gohemp

ヒッピー

チチカカ

chahat

リトルイーグル

ガト

goa

ヴィンテージ

お好きな方も。

商品の情報 ブランド イルビゾンテ 商品の状態 やや傷や汚れあり

値下げしました!イルビゾンテILBISONTE※ 試着程度の未使用美品ですが、かぶせを留めるベルト部分のボタンが片方1つ外れています。(写真10枚目)普段ボタンを留めずに利用する方は、かぶせ部分に隠れれば目立ちにくいかと思いますが、色々気になる方はお控え下さい。ラフにご活用してくださる方へ。フラップショルダー本革 牛革レッド赤朱ゴールド金具保証カード保存袋付DESIGND BY WANNY DI FILIPPOGENUINE LEATHER平置き時のサイズ縦約22㎝幅約33㎝マチ約3〜6㎝ショルダー調整約115〜126㎝斜めがけ可内側 ジッパー付ポケット 1内側は劣化を気にせず利用できる布張り仕様!贅沢なイタリアンレザー!マチは薄く洗練されたフォルム&角の切り返しにより内容量に応じて膨らむ機能的なデザイン!エイジングや質にこだわる自然派志向の方、ナチュラルな素材感や味わい、経年変化や熟成、艶をお楽しみ下さる方へ。メッセンジャークロスボディポシェット自転車ミネルヴァロゴ型押し補償付安心メルカリ便配送すり替え防止、防水破損対策励行済持ち手を折り込み梱包主観では、写真より落ち着いた色合いですが、機種や設定により見え方が異なる場合があります。ご購入は先着順にて。ご理解ある方へ。行楽旅行トラベル財布スマホ↓その他はこちら↓#バッグ他_kijimaru#レディース_kijimaruゲンテンアマーノトスカエターデピアンタミネルヴァマトォーネなめし草木染ハンドポリッシュゴートヌメユナイテッドアローズスタディオクリップダコタヘルツロビタチーバズッケロトスカナチュラルエシカルFLATHawkクイーポダンゲンテン アンリークイールベグリンゲルツフェリージザフラットヘッドクライミーキャリーケーシーズグレンロイヤルブルックスロードストーンイビザツモリチサトキソラミラグロブレイリオポーター AICハンモックマライカチャイハネ Gohempヒッピーチチカカchahatリトルイーグルガトgoaヴィンテージ お好きな方も。

