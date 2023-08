定番のお歳暮 CONVERSE ADDICT JACKPURCELL SUEDE スニーカー

▪️商品名

▪️本体価格

30800円

▪️カラー

ブラック

▪️サイズ

USA 9.5

JPN 28

▪️状態

新品未使用品

新品未使用ですが、しばらく自宅保管のため、気になる方はご遠慮下さい。

メインカラー···ブラック

人気モデル···converse addict

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···スエード

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

