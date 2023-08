【在庫処分】 Hysteric Glamour 半袖シャツ 刺繍 M 日本製 Wild Cat シャツ

●Hysteric Glamour ヒステリックグラマー

●Hysteric Glamour ヒステリックグラマーオープンカラー 半袖シャツドット柄 ヒスガール刺繍made in Japan 日本製No. 02193AH07●光の加減で少し色が微妙な写りの物もありますが1、3、9枚目辺りが実物に近い色味になっています。汚れ、破れ等ありません。胸元、バックの刺繍のほつれも見当たりません。少しの着用感はありますが全体的に状態は良いと思います。↓↓カテゴリー毎の出品商品はコチラから!#HARU23HystericGlamourメンズ↓↓カテゴリー毎の出品商品はコチラから!#HARU23半袖、長袖シャツ●サイズ M肩幅46センチ袖丈26センチ身幅54センチ着丈70.5センチ素人寸法の為多少の誤差はご了承下さい。●中古品の個人保管品になりますのであまりにも潔癖過ぎる方はご遠慮下さい。検品はしておりますが見落とし等あるかもしれません。きちんと画像より判断して頂きご購入お願い致します。値段交渉ありましたらコメントよりご連絡下さい。極力ご相談に乗れればいいですが大幅な値段交渉にはご相談になれない場合がありますのでご了承下さい。よろしくお願い致します。Hysteric Glamour ヒステリックグラマー thee hysteric xxx ジィヒステリックトリプルエックス Wind and Sea ウィンダンシー TMT ティーエムティー Wacko Maria ワコマリア Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッドroen ロエン roar ロアー roarguns ロアーガンズ mastermind マスターマインド number(n)ine ナンバーナイン FR2 エフアールツー Vintage ヴィンテージ 古着 キムタク 木村拓哉 コムドットやまとなどお好きな方にも^ ^HT007

