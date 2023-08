・即購入可能◎

パラブーツ サンドマン SAND.W.MAN コラボ スエード ボーリュー



【商品詳細】

定価 28,600円

サイズ 40

購入後、5回程度着用しました。

特に目立った傷や汚れはなく、状態はかなり良好だと思いますが、あくまで中古品のため、過度に神経質な方はご遠慮下さいませ。

ソールのスレもほとんどなく未使用に近い状態です。

元々予約商品で、人気のアイテムです。

履くだけで身長が盛れ、

スラックスはもちろん

デニムやカーゴパンツとも相性いいです!

Lui's(ルイス)コレクションより、Lui'sオリジナルによるレザーシューズコレクションの登場です。人気のヒールブーツに続く、また新たなデザインが仲間入りしています!【素材】足通しの良い、ソフトな牛革を使用。履くほどに足に馴染みやすいレザーになります。【デザイン】定番的デザインであるサイドゴアブーツを踏襲しながら、ボリューム感のあるソールプラスした1足です。全体的なシューズのボリュームも程よく、足元に合わせ易いのもポイントです。サイドゴア特有の脱ぎ履きのし易さも特徴的で、普段ブーツが苦手な方にもオススメの1足です。【コーディネート】フレアパンツやテーパードパンツ等と相性が良く、普段のスタイリングに取りれやすい1足。見た目以上に様々なコーディネートに合わせられるシューズです!

・また、照明等により写真のお色と実際の商品のお色が多少異なる場合がございます。ご了承くださいませ。

journalstandard journalstandardrelume IENA

SLOBEIENA spicandspan framework baycrews

BEAMS URBANRESEARCH ROSSO DOORS

UNITEDARROWS BEAUTYANDYOUTH SHIPS

RAY BEAMS RBS studious beauty&youth united tokyo gu uniqlo maison special ZARA emoda sly moussy todayful fifth ROPE adam et rope snidel fray id deuxieme classe muse tomorrow land public tokyo lowrysfarm kastane who's who gallery Chic

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ルイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

