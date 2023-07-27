超安い品質 17ソアレ2000SHG Ci4 リール

ご覧いただきありがとうございます！
しんかい様専用☆ DAIWA CERTATE LT5000D-XH
17ソアレのCi4になります
★☆シマノ 18カルカッタコンクエスト 300 ライン付 カスタム 超美品
17カルカッタコンクエストBFS K.T.F フィネススプール
使用は10回程度です
【Fishman】BRIST MARINO 10.6MH /*
付属品は純正のものは全てあります！
ステラSW6000HG‼️破格‼️
ダイワ cygnus 3000H ＬＢＤ
スペック
DAIWA 電動リール TANACOM BULL-S 600W
drt バリアル 100 マイナーチェンジ後
ギア比 6.0:1
専用テイルウォークTail walk エランワイドパワーオクトパス スペシャル
ドラグkg 4kg 9lb
（ライス様専用）セフィアXR C3000SDHHG
自重 180ｇ 6.3oz
Daiwa 10ソルティガ 4500(スプール付き)
ベアリング数 9S A-RB＋1
SLP G1 SVスプール 1012 ベアリング
ハンドル回転 81cm ／32inch
シマノ 19 ストラディック 4000XG 新品未使用
アベットリールmxj6/4左巻き 2スピードローギアハイギア
ラインキャパ
ダイワ ソルティガ 18000Ｐ
NYLON 4-100m
カルカッタ201XT
PE 0.6-150m
シマノ 19 ヴァンキッシュ 1000SSSPG
Fluoro 3-110m
希少❗️❗️TD-Z103H タイプR+ 改
リール まとめ売り DAIWA SHIMANO
値下げ対応もコメント頂ければ致します
釣り百科☆プロフ確認お願いします☆ 様 16 アンタレス DC
21ルビアスエアリティ FC LT 2000S-P
シマノ 未使用22炎月bb 101HG
シマノカルカッタコンクエスト
ダイワ アルファス CT SV 70HL
ご覧いただきありがとうございます！17ソアレのCi4になります使用は10回程度です付属品は純正のものは全てあります！スペックギア比 6.0:1ドラグkg 4kg 9lb 自重 180ｇ 6.3ozベアリング数 9S A-RB＋1ハンドル回転 81cm ／32inchラインキャパNYLON 4-100mPE 0.6-150mFluoro 3-110m値下げ対応もコメント頂ければ致します