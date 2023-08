パーティを彩るご馳走や KENWOOD AVアンプ KA-V7500 リモコン付き アンプ

ケンウッド Kenwood KA-V7500サラウンドアンプ

定価:85,000円

フロント2チャンネル

センターチャンネル

リア2チャンネル

◯外観

スレなどありますが、目立つ傷、凹みありません。

リモコン下部に筋状のキズがあります

◯動作

十分な周辺機材が無いので

簡易的にチェックしました。

PHONO→レコードプレイヤー接続にて確認

他入力系 (VIDEOは音声のみ確認)

一通り音出し確認済み

リモコン

→ 電源on/off、inputセレクト、volume→○

AUXでCD再生 30分程度→○

PHONOでレコード再生 1.5時間程→○

各種サラウンド→音場が変わる事を確認○

でした。

自室で聞く範囲のボリューム範囲では

ノイズ・ガリありませんでした。

確認外のボリューム範囲や機能に関しては

私自身、このアンプに詳しく無いので

よくわかりません。

上記記載外の各種機能に関しては

確認しておりませんので分かりかねます。

古い物ですので、ご理解の上 購入をお願いいたします。

Power output: 80W +80W 8Ω (stereo)

Surround output: 70W (front), 70W (center), 18W (rear)

周波数特性: 5Hz to 100kHz

全高調波歪率: 0.08%

Input sensitivity: 2.5mV (MM), 200mV (line)

Signal to noise 比: 78dB (MM), 100dB (line)

Output: 200mV (line), 1V (Pre out)

Speaker load impedance: 6 to 16Ω

Video Connections: composite, SVHS

外形寸法: 440 x 163 x 424mm

重量: 13.7kg

1990製

※目に余る値下げ交渉が多い為

値下げ交渉はお断りいたします

#ケンウッド #KENWOOD

#AVアンプ

商品の情報 ブランド ケンウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

