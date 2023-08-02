【驚きの価格が実現！】 Dior Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー...ホワイト

TWICE READY Tｏ BE ユニフォーム モモ



MARC JACOBS Tシャツ

サイズ:M

FENDI ロゴ Tシャツ

着丈：65cm、袖丈：18cm、肩幅40cm、身幅：49cm

プニュズ サイズ4 セット(バラも可)



jonnlynx urake nude back tee オレンジ

2回着用しましたが、大切にしていたため目立つ汚れ等はありません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 未使用に近い

カラー...ホワイトサイズ:M着丈：65cm、袖丈：18cm、肩幅40cm、身幅：49cm2回着用しましたが、大切にしていたため目立つ汚れ等はありません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 未使用に近い

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