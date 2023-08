blacksabbath1225様専用

収録曲

1.Hard Times

2.Juliet

3.Empty Shadows

4.2.12

5.Prime Time

6.Late At Night

7.Tea Beat

8.Holiday

Bonus Tracks

9.DJ (Long Version)

10.Hold On

11.Take Me To The Water

北欧LIGHT & MELLOWの最高峰、LAVA。1982年作のサードアルバムのCDです!

■現在も活動を続けるノルウェーのヴェテラン・クロスオーヴァーAORユニット、LAVA。長い間未CD化だった彼らのセカンド作『CRUISIN'』の世界初CD化という快挙を成し遂げたPRESERVATION RECORDSから、今度は1982年作のサード『PRIME TIME』がまたまた世界初CD化! 前作でフュージョン/インスト重視路線から歌もの重視路線へと舵を切った彼らが、再びダブル・キーボード体制へと戻り、歌ものとインスト両方の充実を図った作品となります。

TOTO~ペイジスを思わせるハードポップ路線のナンバーM-1"HARD TIMES"M-2"JULIET"から美しいバラードのM-3"EMPTY SHADOW"、タイトな演奏によるフュージョン・チューンM-7"HOLIDAY"など前作にも負けない充実の内容はAOR好きならマストと言い切ってしまいましょう。さらに今回はボーナストラックを3曲収録!

blacksabbath1225様専用 LAVA 3CD

■オリジナル・マスターからのリマスタリング

■限定生産盤

☆CDを複数購入の方はお知らせ下さい。合計金額より少しだけ値引きさせていただきます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

