新作人気 SE iPhone 第2世代 RED 64GB スマートフォン本体

※25000円▶︎22500円へお値下げしました!

数ある中から

ご覧頂きありがとうございます。

カラー: RED

容量: 64GB

iOS:16.5

キャリア:simフリー

アクティベーションロック:解除済み

初期化:初期化済

残債なし

ネットワーク制限等なし

契約なし

箱、付属品なし

バッテリー

(ほぼ新品の為買った時の状態です)

最大容量 100%

下記動作問題なし

起動、充電、カメラ、電波、液晶、タッチ

電源/音量/ホームボタン等

ハードウェアの状態:良好

画面、本体などの割れなし

小傷、凹みなし

ほぼ新品です。

サブで使用しようと思って購入したものの

コロナ禍で外出が減り

3回電源を入れて

ネット検索しただけでの出番でした。(^◇^;)

使い道がないので、出品です。

色や本体がイメージと違った、

思ったより傷がついてるなどについての

ご返品はお受け出来兼ねますので

ご理解いただける方のみご検討を

お願い致します。

気になる点やご要望がありましたら

事前にご質問お願いします。

※25000円▶︎22500円へお値下げしました!数ある中からご覧頂きありがとうございます。iPhone SE 第2世代 カラー: RED容量: 64GBiOS:16.5キャリア:simフリーアクティベーションロック:解除済み初期化:初期化済残債なしネットワーク制限等なし契約なし箱、付属品なしバッテリー(ほぼ新品の為買った時の状態です)最大容量 100%下記動作問題なし起動、充電、カメラ、電波、液晶、タッチ電源/音量/ホームボタン等ハードウェアの状態:良好画面、本体などの割れなし小傷、凹みなしほぼ新品です。サブで使用しようと思って購入したもののコロナ禍で外出が減り3回電源を入れてネット検索しただけでの出番でした。(^◇^;)使い道がないので、出品です。色や本体がイメージと違った、思ったより傷がついてるなどについてのご返品はお受け出来兼ねますのでご理解いただける方のみご検討をお願い致します。気になる点やご要望がありましたら事前にご質問お願いします。

