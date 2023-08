ミッソーニ(MISSONI)

ニットロングスカートになります。

ストレートラインのシンプルなデザイン。

ミッソーニ独自の柄が映えます。

トルコブルーベースに金茶の柄。

上品なツヤとしなやかさでさすがミッソーニのお品です。

ウエストゴムでニットも伸びがよろしいのでサイズ感も幅広い方にお召しいただけます。

最高級オレンジタグ。

イタリア製。

大きな傷や汚れなどはございません。

全体的に綺麗な状態です。

◆ブランド:

ミッソーニ(MISSONI)

◆カラー:

トルコブルーベース

◆サイズ : 記載なし( フリーサイズ相当)

※実寸でご確認ください

ウエスト 72㎝

ヒップ 100㎝

丈 80㎝

※個人計測のため若干の誤差があると思われます

◆素材:

レーヨンビスコース

※詳しくはタグをご覧下さい

◆あくまでも着用品ですので、細かい点はご了承ください

◆発送はコンパクトに折畳ませて頂きます

◆他にも多数出品中!

#nia出品中

◆ご不明点があればお気軽にコメント下さい♪

N037332

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミッソーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ミッソーニ(MISSONI)ニットロングスカートになります。ストレートラインのシンプルなデザイン。ミッソーニ独自の柄が映えます。トルコブルーベースに金茶の柄。上品なツヤとしなやかさでさすがミッソーニのお品です。ウエストゴムでニットも伸びがよろしいのでサイズ感も幅広い方にお召しいただけます。最高級オレンジタグ。イタリア製。大きな傷や汚れなどはございません。全体的に綺麗な状態です。◆ブランド:ミッソーニ(MISSONI)◆カラー:トルコブルーベース◆サイズ : 記載なし( フリーサイズ相当)※実寸でご確認くださいウエスト 72㎝ヒップ 100㎝丈 80㎝※個人計測のため若干の誤差があると思われます◆素材:レーヨンビスコース※詳しくはタグをご覧下さい◆あくまでも着用品ですので、細かい点はご了承ください◆発送はコンパクトに折畳ませて頂きます◆他にも多数出品中!#nia出品中◆ご不明点があればお気軽にコメント下さい♪N037332

