商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド バートン 商品の状態 やや傷や汚れあり

サイズ···24 〜 24.5cmモデル年式···19-20モデルタイプ···フリースタイル装着タイプ···ステップイン19-20 Burton バートン Step On ステップオン Felix フェリックス 24.5cm バインディング Mサイズ セット 販売womens レディースバインディング は20-21モデルでトゥ側のフックが変わり、カチカチ音が改善されたモデルです。脱着が楽なワイヤーが付いてます。レギュラースタンスでの取り付けです。妻が使用していましたが、長時間の使用で外反母趾が痛むらしく…それ以外はとても楽ちんでフィッティングも良く気に入ってました。普段24cmの靴を履いてます。総額80,000以上ぐらいはしていると記憶しております。専用ケース付きです。バインディング は19-20モデルから20-21モデルに買い直してるので、ケースだけ19-20モデルのものです。専用ケースだけでも1個5千円前後で取り引きされてるみたいなので、かなりお買得かと思います。バラ売りは考えていません。綺麗な方かと思いますがあくまでも中古ですので、ご理解ご了承の程ご購入よろしくお願い致します。30回くらいは使用しています。バインディング 買い直したのでは少し使用回数は少なくなります。プロフ確認よろしくお願い致します。簡易包装での発送を予定しております。

