雑誌で紹介された ノースフェイス　ゴアテックス　GORE-TEX ギアライトコート　マウンテン マウンテンパーカー

ギアライトコート ネイビー サイズ M

着丈80 肩幅43 身幅51 袖丈62ぐらい

定価52000円程でした。

新品購入後2〜3回使用しました。

目立つ汚れや傷、使用感も少なく綺麗です。

⚠️写真は加工なしで載せています。写真との誤差はご了承下さい。気になる方はお控え下さい。

⚠️トラブル防止の為、状態は細かく写真でご確認下さい。気になる箇所はご連絡下さい。

⚠️綺麗な状態と思いますが、完璧を求める方や中古品に抵抗のある方はお控え下さい。

⭕️即購入可能です⭕️

⚠️送料と手数料が高いの値下げ不可です。

⚠️匿名発送(郵便局、ヤマト)で発送致します。

送料はこちらで負担しますので、配送業者の指定はお控え下さい。ご理解下さい。

商品状態にご理解のある方ご購入よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

