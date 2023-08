1685年英国創業Toye,Kenning&Spencerト

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

イ、ケニング&スペンサーは英国宮中は元

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

より世界中の国家元首、王侯貴族、政府公共

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

団体より依頼を受け宝冠、勲章、肩章(サ

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

ッシュ)その他の製造を司ってきました。

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会



英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

近年では?ジョージ六世やエリザベス女王

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

の戴冠式でのガウンや装飾品を担い、また

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

ヴィクトリア女王から現エリザベス女王に

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

至るまで御用達(ロイヤルワラント)は

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

途切れることなく続いています。

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会



英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

当該商品はそのTK&S社製造の伝統バラシャ生

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

地を本体に保持、且つレザー部は同社懇意の

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

ファクトリーの手によるBrace of Kentishman

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

発注オリジナルクラシックYバック6ボタン留

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

ブレイスです。

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会



英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

因みに1880年英国創業アルバートサーストン

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

社の上級レンジ(モアレ、バラシャ、ジャガ

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

ード等)生地も創業当初から現在に至るまで

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

同様にTK&S社より供給を受けているため、当

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

該商品は世界の有名店からのOEMブレイスの

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

その殆どを引き受けるUKAT社ブレイスとは

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

おこがましくも"義兄弟ブレイス"と標榜

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

差し支えありません。

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526



ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

よくある前後共エラスティック(伸縮素材)の

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

普及品とは異なり前部に菱形状模様が特徴の

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

"バラシャ織り生地"(非伸縮)を備えることで

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

先のそれよりは如何ばかりか優雅な立ち居振る

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

舞いが望まれる王道ブレイスです。

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526



ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会



英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

*ブレイスサイズ考

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会



英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

余裕長寸故、長身の方にも対応可能ですが、もし

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

持て余す長さとなっても本体をハサミでカットし

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

運針が叶えばご自身で、洋服リフォーム店でも

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

可能故、オーダーメイドブレイス如くお調え

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

下さいませ。

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会



英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

BOX,純正ボタン(x6)付属

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会



英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

アルバートサーストンのカテゴリーをお借りして

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

の出品です。

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526



ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

Made in England

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526



ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

Brand Brace of Kentishman

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526



ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

Model Y-back Barathea 6 Button

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526



ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

with leatherend Brace

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526



ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

Size Free Max114cm(45in) Width 38mm(11/2in)

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526



ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会

Color Black

英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526

カラー...ブラック

商品の情報 ブランド アルバートサーストン 商品の状態 新品、未使用

1685年英国創業Toye,Kenning&Spencerトイ、ケニング&スペンサーは英国宮中は元より世界中の国家元首、王侯貴族、政府公共団体より依頼を受け宝冠、勲章、肩章(サッシュ)その他の製造を司ってきました。近年では?ジョージ六世やエリザベス女王の戴冠式でのガウンや装飾品を担い、またヴィクトリア女王から現エリザベス女王に至るまで御用達(ロイヤルワラント)は途切れることなく続いています。当該商品はそのTK&S社製造の伝統バラシャ生地を本体に保持、且つレザー部は同社懇意のファクトリーの手によるBrace of Kentishman発注オリジナルクラシックYバック6ボタン留ブレイスです。因みに1880年英国創業アルバートサーストン社の上級レンジ(モアレ、バラシャ、ジャガード等)生地も創業当初から現在に至るまで同様にTK&S社より供給を受けているため、当該商品は世界の有名店からのOEMブレイスのその殆どを引き受けるUKAT社ブレイスとはおこがましくも"義兄弟ブレイス"と標榜差し支えありません。よくある前後共エラスティック(伸縮素材)の普及品とは異なり前部に菱形状模様が特徴の"バラシャ織り生地"(非伸縮)を備えることで先のそれよりは如何ばかりか優雅な立ち居振る舞いが望まれる王道ブレイスです。*ブレイスサイズ考余裕長寸故、長身の方にも対応可能ですが、もし持て余す長さとなっても本体をハサミでカットし運針が叶えばご自身で、洋服リフォーム店でも可能故、オーダーメイドブレイス如くお調え下さいませ。BOX,純正ボタン(x6)付属アルバートサーストンのカテゴリーをお借りしての出品です。Made in EnglandBrand Brace of KentishmanModel Y-back Barathea 6 Buttonwith leatherend BraceSize Free Max114cm(45in) Width 38mm(11/2in)Color Blackカラー...ブラック

商品の情報 ブランド アルバートサーストン 商品の状態 新品、未使用

ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会英国製サスペンダーBOK謹製6ボタン留アルバート兄弟ブレイスBARBK B526ウェディング 新郎小物セット ウェディングシャツ 軽井沢高原教会