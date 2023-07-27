【年間ランキング6年連続受賞】 ちぴさまサルヴァトーレフェラガモハンドバッグ トリフォリオ 211194 ハンドバッグ

頂き物ですが使わないためお譲り致します。

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1度(3時間程度)使用しましたが目立つ傷や汚れもなく非常に綺麗です。

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素人保管のため神経質な方は購入お控えください。

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【サイズ】約横上部17.5cm/下部13cm×縦19cm×幅10cm、ショルダーの長さ：約42-54cm、ピッチ幅：3cm

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【仕様】開閉種別：カブセロック、内部様式：オープンポケット×2、外部様式：-、その他：-、重量：約330g

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カラー···ブラック

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商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 未使用に近い

頂き物ですが使わないためお譲り致します。1度(3時間程度)使用しましたが目立つ傷や汚れもなく非常に綺麗です。素人保管のため神経質な方は購入お控えください。お値下げ可能です。お気軽にメッセージください。正規品 定価169800円【カラー】NERO【サイズ】約横上部17.5cm/下部13cm×縦19cm×幅10cm、ショルダーの長さ：約42-54cm、ピッチ幅：3cm【素材】レザー【仕様】開閉種別：カブセロック、内部様式：オープンポケット×2、外部様式：-、その他：-、重量：約330g【付属品】保護袋、ギャランティーカード(保証書)、乾燥剤、ダンボール箱カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革#Ferragamo#SalvatoreFerragamo

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 未使用に近い

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